Для реализации американских активов Evraz потребуется одобрение британских регуляторов

Горно-металлургическая компания Evraz запускает процесс сбора заявок на приобретение активов Североамериканского дивизиона компании. Информация об этом появилась на сайте компании 10 августа.

«Реализация этих активов позволит раскрыть стоимость Североамериканского дивизиона в качестве независимой компании», — говорится в заявлении.

В компании заявили, что сбор заявок осуществляется в рамках генеральной лицензии, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI), компания находится на связи с OFSI по данному вопросу.

«Возможная транзакция потребует одобрений на регуляторном и корпоративном уровне, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI», — добавляется в публикации.

5 августа российский бизнесмен Александр Абрамов, являющийся акционером холдинга Evraz, подал в суд на главу МИД Австралии, заявляя, что санкции, введенные правительством этой страны в связи с ситуацией на Украине, нанесли ему серьезный ущерб. Австралийский МИД объявил о введении санкций в отношении 67 российских бизнесменов, включая Абрамова, 7 апреля. В том же месяце МИД страны сообщило, что власти ввели санкции в отношении российских энергетических компаний, а также 12 других российских предприятий.

5 мая МИД Великобритании добавил компанию Evraz в санкционный список, что предполагает заморозку ее активов в стране. Отмечалось, что санкции в отношении Evraz означают запрет для британских физических и юридических лиц на ведение бизнеса с российской компанией.

Западные страны начали вводить санкции против России с начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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