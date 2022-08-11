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Посольство в Исландии потребовало извинений от СМИ за оскорбление российского флага

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Посольство России потребовало извинений от исландской газеты Fréttablaðið за публикацию материала с содержанием в виде оскорбления российского флага. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

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Речь идет о публикации, к которой приложена фотография — на ней некто попирает ногами российский государственный символ. Подпись к фотокарточке гласит о якобы «новом применении российского флага украинцами».

«Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике», — говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале российского посольства.

Как дополняет телеканал «360», согласно статье 95 Уголовного кодекса Исландии, оскорбление иностранной государственной символики предусматривает наказание вплоть до лишения свободы, о чем напомнили журналистам российские дипломаты.

9 августа посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи с осквернением советского воинского мемориала в городе Вернойхен. Уточняется, что накануне в интернете появилось видео, на котором сторонник неонацистских убеждений оскверняет советский воинский памятник, сопровождая свои действия расистскими высказываниями.

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