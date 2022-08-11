Время шумных ремонтов в новостройках РФ предложили ограничить

Время для шумных ремонтных работ во всех жилых домах, включая новостройки, предложили ограничить. С такой инициативой в Минстрой обратилась общероссийская общественная организация «Деловая Россия», узнали «Известия».

По закону, сегодня регионы сами регулируют правила соблюдения тишины в многоквартирных домах, напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Власти субъектов устанавливают, в какие часы разрешено проводить шумные ремонтные и строительные работы, а в какие — нет, сказал депутат.

При этом обычно правила не распространяются на новостройки в течение первых полутора лет после ввода дома в строй: в квартирах можно делать ремонт в любое время, за исключением ночи. Поэтому люди, которые решили жить с отделкой от девелопера, не защищены от шумных работ у соседей, сказал «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Организация предложила ввести повсеместный запрет на шумные работы, в том числе в новостройках, — с 20:00 до 8:00, в праздничные дни и по воскресеньям, а также в обязательный «тихий час» с 14:00 до 16:00. Свое обращение «Деловая Россия» за подписью Владимира Прохорова направила в Минстрой (есть у «Известий»).

Некоторые субъекты распространяют требования о соблюдении тишины в новостройках с первого дня после их ввода в эксплуатацию, отметил Кошелев. Парламентарий считает, что стоит распространить этот опыт на все регионы страны, и поэтому поддержал инициативу бизнеса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Звуковой дефект: в РФ хотят ограничить время шумных ремонтов в новостройках»