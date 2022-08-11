Зампомощника госсекретаря Стаффт: США не ограничивали выдачу виз россиянам

Россияне могут подавать заявки на получение американских виз по всему миру, США не вводили ограничений для граждан РФ на их выдачу. Такое заявление 10 августа сделала заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт.

«Россияне… на самом деле могут отправиться в любое посольство [США] в мире, чтобы подать заявление [на получение визы]. Это происходит каждый день», — сказала Стаффт на брифинге.

При этом она уточнила, что в посольстве США в Москве оформление и выдача виз сейчас не осуществляется.

10 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России. Кулеба заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их».

Днем ранее с требованием к странам Запада запретить въезд россиянам также выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил мнение, что закрытие границ западными странами «станет самыми важными санкциями» для граждан России. По его мнению, россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

10 августа кабинет министров Германии сообщил, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС.

Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас также написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предложение Каллас — это «чушь на грани национализма».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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