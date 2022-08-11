Каждый восьмой россиянин намерен накопить на пенсию не менее 1 млрд рублей

Большинство россиян (83%) обязательным условием успешной трудовой деятельности считают накопленный к пенсии капитал. Однако в оценке того, каким он должен быть, во мнениях граждан присутствует огромный разброс, узнали «Известия».

Если говорить о «среднем классе» ожиданий, то около половины соотечественников хотели бы накопить к заслуженному отдыху от 5 млн до 50 млн рублей, выяснили в ходе общероссийского опроса «СберНПФ» и холдинг Rambler&Co.

Но если говорить о более четких категориях, то представления о достаточном для успешного завершения карьеры капитале сильно отличаются. Четверть (25%) людей считают, что им необходимо накопить 20–50 млн рублей, чтобы комфортно отдыхать на пенсии. Почти такая же группа граждан (23%) ориентируется на 5-10 млн рублей.

Меньшими суммами готовы довольствоваться 12% опрошенных: 9% из них хотели бы иметь к пенсии от 1 млн до 5 млн рублей, 3% — до 1 млн рублей. На другой чаше весов — люди, которые не хотят удовлетвориться малым, а ставят перед собой крупные цели и суммы. Например, каждый седьмой (15%) участник опроса не согласен менее чем на 100 млн рублей, чтобы хватило на исполнение всех желаний. А каждый восьмой (12%) для обеспечения семьи на пару поколений вперед хотел бы иметь не менее 1 млрд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Капитал дальнего плавания: 12% россиян хотят накопить к пенсии не меньше 1 млрд рублей»