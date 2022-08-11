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Синоптики спрогнозировали до 26 градусов тепла в Московском регионе 11 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода с переменной облачностью, отсутствие осадков и до 26 градусов выше нуля ожидают москвичей в четверг, 11 августа. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики обещают от 24 до 26 градусов тепла, ночью возможно похолодание вплоть до +11 градусов.

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На территории Московской области прогнозируется от 22 до 27 градусов выше нуля в дневное время суток и до +8 градусов — в ночное.

Ожидается ветер северного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Накануне, 10 августа, научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам жаркую погоду к концу недели — другими словами, в Москву и центральную часть России приходит «европейская жара». Повышение температуры ожидается с четверга, и к концу недели — в субботу и воскресенье — столбики термометров покажут до +30 градусов.

До этого, 9 августа, Вильфанд пообещал по-летнему теплую оставшуюся часть последнего месяца лета. По его словам, в выходные температура воздуха достигнет или преодолеет 30-градусную отметку.

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