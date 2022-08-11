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Дипломаты в Исландии потребовали официального извинения за оскорбление флага России
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Дипломаты в Исландии потребовали официального извинения за оскорбление флага России

Посольство в Исландии потребовало извинений от СМИ за оскорбление российского флага
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Посольство РФ в Исландии потребовало извинений от местной газеты Fréttablaðið за оскорбление флага России. Об этом дипмиссия написала в своем Telegram-канале 10 августа.

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Как сообщается, издание опубликовало фотографию, на которой человек топчет флаг РФ, а в описании снимка говорится, что «украинцы нашли новый способ использовать российский флаг».

«Мы рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике. Хотели бы напомнить руководству газеты Fréttablaðið, что исландское правительство пока не отменило действие статьи 95 Уголовного кодекса Исландии, которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы», — говорится в публикации.

Посольство отметило, что ждет официального извинения от редакции за публикацию материалов, оскорбляющих государственный символ Российской Федерации.

9 августа посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ в связи с осквернением советского воинского мемориала в городе Вернойхен. Уточняется, что накануне в интернете появилось видео, на котором сторонник неонацистских убеждений оскверняет советский воинский памятник, сопровождая свои действия расистскими высказываниями.

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