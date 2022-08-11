В Шереметьево прибыл первый рейс египетской авиакомпании AlMasria

В Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина прибыл первый рейс египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Об этом в четверг, 11 августа, пресс-служба аэропорта сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что прибывший самолет Airbus A320 следует по маршруту Хургада — Москва — Шарм-эль-Шейх.

28 мая первый чартер российской авиакомпании IFly, следовавший из Шереметьево, приземлился в египетском аэропорту Шарм-эль-Шейх. IFly совместно с российским туроператором Tez Tour запустили чартерную цепочку на курорты Египта.

4 апреля портал TourDom рассказал о том, что две российские авиакомпании возобновили рейсы в Египет. Так, в ночь на 3 апреля авиакомпания «Азимут» выполнила рейс по маршруту Минеральные Воды — Шарм-эш-Шейх на самолете Sukhoi Superjet 100. Кроме того, вечером 2 апреля из подмосковного аэропорта Жуковский в Шарм-эш-Шейх отправился первый рейс авиакомпании Red Wings.