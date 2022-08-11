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Президенту Украины предложили рассмотреть петицию о легализации порно

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Фото: Global Look Press/Volodymyr Zelensky
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Петиция о легализации эротического и порнографического контента на территории Украины собрала необходимые для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским 25 тыс. подписей. Об этом свидетельствуют данные на портале электронных петиций.

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«У большинства развитых государств нет запретов на порнографическую деятельность. На Украине этот закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он только вредит экономике и правам человека на Украине», — приводит содержимое пояснительной записки к петиции «Газета.Ru».

Активисты утверждают запрет на производство порнографической продукции вредным, неэффективным, так как он увеличивает нагрузку на правоохранительные органы и развивает коррупцию. К тому же суды за нарушение имеющегося закона о запрете напоминают Средневековье, которое отпугивает иностранцев.

Авторы инициативы также выразили обеспокоенность преследованием вебкам-моделей со стороны полиции и отток из страны специалистов, способных развивать перспективную индустрию на Украине.

Ранее, в первых числах августа, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю рассмотреть возможность легализации однополых союзов. Так украинский лидер отреагировал на петицию, которую подписали более 28 тыс. человек.

Тогда же Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой предлагается его заменить на статую порноактера Билли Херрингтона.

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