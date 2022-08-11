Президенту Украины предложили рассмотреть петицию о легализации порно

Петиция о легализации эротического и порнографического контента на территории Украины собрала необходимые для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским 25 тыс. подписей. Об этом свидетельствуют данные на портале электронных петиций.

«У большинства развитых государств нет запретов на порнографическую деятельность. На Украине этот закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он только вредит экономике и правам человека на Украине», — приводит содержимое пояснительной записки к петиции «Газета.Ru».

Активисты утверждают запрет на производство порнографической продукции вредным, неэффективным, так как он увеличивает нагрузку на правоохранительные органы и развивает коррупцию. К тому же суды за нарушение имеющегося закона о запрете напоминают Средневековье, которое отпугивает иностранцев.

Авторы инициативы также выразили обеспокоенность преследованием вебкам-моделей со стороны полиции и отток из страны специалистов, способных развивать перспективную индустрию на Украине.

Ранее, в первых числах августа, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю рассмотреть возможность легализации однополых союзов. Так украинский лидер отреагировал на петицию, которую подписали более 28 тыс. человек.

Тогда же Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой предлагается его заменить на статую порноактера Билли Херрингтона.