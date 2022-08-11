Площадь спровоцированного ВФУ пожара на Донецком пивзаводе составила 600 кв. м

Площадь пожара на Донецком пивоваренном заводе, который произошел в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), составила 600 кв. м. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Помимо этого, на территории завода зафиксировано горение пластиковой тары и поддонов на площади 600 кв. м.», — отмечается в публикации, распространенной в Telegram-канале МЧС ДНР.

Кроме того, в результате инцидента один человек погиб и еще двое пострадали. По информации источника ТАСС, обстрел завода носил целенаправленный характер. Били, предположительно, снарядами 152 мм.

Об обстреле украинскими националистами расположенного в Калининском районе города Донецкого пивоваренного завода с последующей утечкой аммиака ранее, 10 августа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР, оценив зону поражения в 2 км. После этого МЧС ДНР уведомило об аварии на аммиакопроводе.

Тогда же радикалы обстреляли Донецк, в том числе Калининский район города, снарядами натовского образца. За 20 минут в общей сложности националистами было выпущено 13 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Украинские вооруженные формирования нередко обстреливают опасные объекты промышленности и инфраструктуры. Из их последних атак — артобстрел Запорожской атомной электростанции, который заставил обратить на себя внимание мирового сообщества и созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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