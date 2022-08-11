Басурин заявил о наличии дальнобойных ракет к HIMARS у Украины

Украина обладает ракетами для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью полета от 120 до 150 км. Об этом 10 августа рассказал заместитель командующего 1-го корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в беседе с журналистами.

«Удары наносятся различными системами — HIMARS, у которой заявленная дальность полета до 70 км. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 [км] уже есть на Украине», — сообщил Басурин.

Он также отметил, что украинские боевики применяют артиллерийские системы из Польши, Америки, Франции и Германии, предназначенные для использования снарядов калибра 155 мм, дополняет «Газета.Ru».

8 августа заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль сообщил о том, что США поставят Украине новые снаряды для РСЗО HIMARS и тысячу противотанковых комплексов Javelin. Общая сумма военной помощи киевскому режиму была оценена в $1 млрд. Днем позже Каль, комментируя эти поставки, назвал количество предоставленных украинским националистам боеприпасов достаточным.

9 августа Минобороны России сообщило об уничтожении 300 зарядов для РСЗО HIMARS в ходе удара по одному из складов украинских радикалов. Там также доложили об утрате боеспособности 2-го механизированного батальона 14-й механизированной бригады в результате активных наступательных действий подразделений ВС РФ.

18 июля Эдуард Басурин подчеркнул, что всё поставляемое Западом Киеву оружие будет уничтожено или захвачено.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».