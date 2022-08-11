Прокачка российской нефти по «Дружбе» транзитом через Украину возобновилась

Южная ветка нефтепровода «Дружба» возобновила транзит нефти через Украину, энергоресурсы поступят в Словакию и Венгрию в четверг. Об этом 10 августа сообщила дирекция венгерского концерна MOL в беседе с ТАСС.

«Прокачка нефти по «Дружбе» возобновилась. Мы ожидаем ее поступление в Венгрию и Словакию в четверг в первой половине дня», — рассказали в дирекции предприятия.

В тот же день возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба» подтвердила пресс-служба словацкой компании Slovnaft.

Тогда же компания «Транснефть» сообщила о возобновлении прокачки нефти по южному трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию, после того как Киев подтвердил получение платежа от венгерской компании MOL и Slovnaft за транзит российской нефти.

4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций Евросоюза. При этом поставка в Германию и Польшу по «Дружбе» через Белоруссию продолжалась.

Нефтепровод «Дружба» проходит через город Мозырь в Белоруссии, там разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проложена через Белоруссию и Польшу в ФРГ, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.