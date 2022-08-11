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В ДНР назвали целенаправленным обстрел донецкого пивзавода со стороны ВФУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обстрел вооруженными формированиями Украины (ВФУ) донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, по предварительной версии, носит целенаправленный характер. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Предположительно, били снарядами 152 мм. Потушат пожар — зафиксируют, будут более точные данные. Судя по тому, как это произошло, по предварительной версии, били целенаправленно [по пивзаводу]», — приводит ТАСС слова источника в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Об обстреле украинскими националистами Донецкого пивоваренного завода с последующей утечкой аммиака ранее этим же днем, 10 августа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Зона поражения составила 2 км.

После обстрела Донецкого пивоваренного завода произошла авария на аммиакопроводе, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР). Людей призвали принять меры для дополнительной герметизации квартир (домов), помещений.

Украинские вооруженные формирования нередко обстреливают опасные объекты промышленности и инфраструктуры. Из последних их атак — артобстрел Запорожской атомной электростанции, который заставил обратить на себя внимание мирового сообщества и созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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