Антироссийские санкции нужно отменить из-за их неэффективности. Такое заявление 10 августа сделал депутат Национального собрания Франции от партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли.

Политик выразил мнение, что у России дела идут «не так уж плохо»: наблюдается рост экспорта и укрепление национальной валюты. В то время как жители Франции переплачивают за электроэнергию, подчеркнул депутат.

«Санкции работают или нет?» — возмутился он.

Жакобелли отметил, что единственный способ разрешить кризис вокруг Украины заключается в отмене санкций, введенных против России. Их дальнейшее сохранение нецелесообразно, так как вредит в первую очередь самим французам, добавил он.

Кроме того, Жакобелли подверг критике решение французского президента Эммануэля Макрона присоединиться к «антироссийскому хору». По его мнению, таким образом Макрон лишил себя возможности быть переговорщиком между Россией и Украиной, что противоречит особой объединительной роли Франции в Европе.

8 августа компания YouGov провела опрос, в котором больше половины жителей ряда ведущих стран Евросоюза высказались против введения новых антироссийских санкций, если они будут способствовать дальнейшему ухудшению уровня жизни населения. Наибольший процент высказавшихся против оказался среди французов, 63% опрошенных из которых полагают, что это неоправданная мера, если рассматривать ее в контексте возможных для их страны последствий.

1 августа Елисейский дворец заявил, что Франция продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора глав государств Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

15 июля французский журналист Арно Бенедетти назвал политику антироссийских санкций ошибкой. Он отметил успехи Москвы как в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, так и на дипломатической арене, указав, что введенные Западом против России санкции не принесли желаемых плодов, а наоборот, «обернулись против самих инициаторов».

Ту же мысль выразила 10 июля глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что санкции делают Россию «лишь богаче», а потому они неэффективны. Единственный способ разрешить ситуацию вокруг Украины — мирные переговоры, считает политик.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».