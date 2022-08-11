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Twitter заблокировал аккаунт журналиста за твит с критикой ФБР

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Социальная сеть Twitter удалила аккаунт журналиста Пола Сперри после критики Федерального бюро расследований (ФБР) за обыски в доме бывшего президента США Дональда Трампа. Информация об этом появилась на сайте ZeroHedge в среду, 10 августа.

Трамп в осаде: к экс-президенту нагрянуло с обыском ФБР
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«Следователи, как сообщается, встретились еще в июне с Трампом и его адвокатами в резиденции Мар-а-Лаго, чтобы изучить документы и вещи, но потом, несколько недель спустя, [Агенты] ФБР заявились с обыском. ФБР имело свою долю в спекуляции и поиске документов, связанных с его скандалом», — написал он.

Он также написал, что бывшего госсекреталя Хиллари Клинтон ФБР не стало обыскивать, чтобы «найти 33 тыс. потенциально секретных материалов».

И спустя несколько часов его аккаунт соцсеть удалила.

9 августа ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде на фоне расследования министерства юстиции о том, что он вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич. Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано», но не сказал, почему был совершен обыск агентами ФБР. Сообщалось, что ордер на обыск согласован с минюстом США.

Трамп ранее подтвердил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

Ранее, 8 августа, обозреватель The New York Times Мэгги Хаберман в своей книге рассказала, что при бывшем президенте США Дональде Трампе сотрудники Белого дома находили в туалетах следы уничтоженных документов. По ее утверждениям, Трамп лично провоцировал засоры, пытаясь уничтожить важные документы. В качестве доказательства публикуются две фотографии с кусками бумаги в унитазе, на одной из которых уборная в Белом доме, а на другой — кадр из зарубежной поездки.

Губернатор Флориды Рон Десантис осудил обыски ФБР в поместье Трампа. По его словам, это еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима. В своем микроблоге он назвал США банановой республикой.

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