Жилой дом сгорел в Калужской области

В Боровском районе Калужской области произошел пожар в жилом доме. Об этом в среду, 10 августа, сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 10 августа на улице Кирова в Боровске. По вызову на место происшествия выехали 8 спасателей на двух пожарных машинах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, в огне никто не пострадал. Дом сгорел.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что из-за удара молнии в Сокольском районе Вологодской области загорелся дом. В результате пожара пострадал один человек.