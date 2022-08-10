Мотоциклист пострадал в ДТП в Республике Коми

В результате ДТП с участием мотоцикла в Ухте в Коми пострадал один человек. Об этом в среду, 10 августа, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел в этот же день в 18.44 у дома №14 на улице 30 лет Октября. Автомобиль Opel столкнулся с мотоциклом Yamaha.

По предварительной информации, водитель машины не предоставил мотоциклисту преимущество при повороте налево. В результате мотоциклист пострадал и был госпитализирован.

4 августа сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту гибели пенсионера при наезде мусоровоза в Томске. Водитель спецтехники, двигаясь по дворовой территории задним ходом, сбил и переехал 75-летнего пешехода.