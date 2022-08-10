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Мужчина утонул в реке в Ульяновской области

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Мужчина утонул в реке в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом в среду, 10 августа, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в этот же день в 11:44. В службу спасения поступило сообщение, что в реке Сызранке недалеко от пешеходного моста в рабочем поселке Новоспасское обнаружили тело погибшего.

«В 12:57 сотрудники полиции извлекли из воды тело утонувшего. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

7 августа 15-летний мальчик вместе со знакомым поехали рыбачить с моторной лодки на реке Тавде в Свердловской области. При запуске мотора судно опрокинулось, мальчик оказался в воде и утонул. Второго юношу спасли подплывшие рыбаки.

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