Захарова указала Пелоси на то, что США не могут распоряжаться судьбами народов

Заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о недопущении изоляции Тайваня заставило официального представителя МИД РФ Марию Захарову в очередной раз напомнить Вашингтону об отсутствии у Америки правовых или моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов.

«Пелоси, видимо, не слышала, как госсекретарь США на днях призывал государства уважать суверенитет и независимость всех стран. Или она считает, что на Америку эта логика не распространяется? У США нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов», — написала дипломат 10 августа в Telegram-канале.

Захарова упомянула реплику госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе африканского турне, когда он призвал стары и народы Африки уважать территориальную целостность друг друга. На это высказывание американского дипломата Захарова отметила, что уж точно не Вашингтону учить другие государства уважать чей-либо суверенитет.

Ранее в этот день бывший член тайваньской партии Гоминьдан Джоанна Лэй (Лэй Цянь) заявила, что визит Пелоси на Тайвань — первый акт в американском сценарии по сдерживанию Китая, который также подразумевает военные действия.

Как уточняет RT, законодатели США разрабатывают комплекс мер для ускорения передачи военной помощи, в том числе Тайваню. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей американского конгресса Грегори Микс.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами Америки в некоторых сферах.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.