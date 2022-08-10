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Мачеха подозреваемого в убийстве порноактрисы назвала его замкнутым в себе

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Фото: соцсети
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Мачеха Дмитрия Чернышова, подозреваемого в убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Хамловской, Наталья рассказала «Известиям» о его характере.

Она сообщила, что познакомилась с Дмитрием, когда ему было 13 лет, с детства он был замкнутым. Мать молодого человека давно умерла.

«Я пришла в семью 11 лет назад. Он был замкнутый, сам по себе и всё», — подчеркнула Наталья.

Об убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Хамловской, взявшей псевдоним Гришман, стало известно ранее в среду. По данным «Известий», накануне подруга убитой обратилась в полицию с соответствующей информацией. По словам заявительницы, о произошедшем ей рассказал сожитель порноактрисы. В соцсетях парня позже появилась публикация, в которой объяснялось, что об убийстве его попросила Анастасия якобы из-за «сложной жизни», а юноша смог сделать это только с третьей попытки.

Молодые люди вместе проживали в съемной квартире одного из жилых домов Южного шоссе Санкт-Петербурга. Тело Хамловской правоохранители обнаружили в ванной комнате. Там же был найден нож, которым, предположительно, была убита девушка.

В настоящий момент парень порноактрисы задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинений по возбужденному уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Отчим убитой Андрей Попцов рассказал «Известиям», что не жил с матерью девушки с 2009 года и с тех пор не интересовался их жизнью.

Бывшая девушка подозреваемого Маргарита Жарая рассказала «Известиям», что он, пребывая в плохом настроении, мог поднять на нее руку. Она рассталась с Дмитрием, после чего лишь изредка переписывалась «по мелочам».

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