Власти Украины запланировали карательную операцию в Харькове

Киевский режим планирует карательную операцию в Харькове по выявлению лояльных к России граждан, их планируют пытать. Об этом 10 августа заявили в Минобороны РФ.

Утверждается, что в ближайшее время под предлогом поиска российских корректировщиков огня в город будут направлены сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению выражающих пророссийские взгляды граждан и последующего их обвинения в коллаборационизме.

По данным российского оборонного ведомства, для задержания харьковчан сотрудники СБУ планируют использовать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением действующей украинской власти, подписки в соцсетях на российские каналы, фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов, а также информацию от доносчиков на своих соседей, друзей, родственников или знакомых.

Кроме того, в Минобороны РФ проинформировали, что задержанные будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населенных пунктов.

«Заранее предупреждаем мировое сообщество об этой готовящейся преступными киевскими властями бесчеловечной акции, полностью копирующей методы нацистов на оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны», — заключили в ведомстве.

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