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Украинские войска разместили тяжелую технику в частных домах в Дружковке

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Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили тяжелую технику и оборудовали огневые позиции в частных домах в Дружковке, запретив при этом жителям покидать дома. Об этом 10 августа сообщило Минобороны РФ.

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«В Дружковке на территории частных домовладений (ул. Казацкая) подразделения ВСУ разместили тяжелую технику, а в жилых домах оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под предлогом якобы обеспечения безопасности запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны РФ рассказало, что подразделения теробороны ВСУ оборудовали склад оружия и боеприпасов в тубдиспансере поселка Надбугское Николаевской области, выгнав оттуда всех пациентов.

Кроме того, по данным ведомства, в Краматорске Донецкой Народной Республики в здании городской больницы № 3 неонацисты оборудовали казармы и огневые точки. При этом медицинский персонал и пациенты не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве живого щита.

4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что ВСУ продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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