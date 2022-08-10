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Захарова спросила Макфола, сколько граждане США платят за восстановление разрушенных стран

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу бывшего посла Соединенных Штатов Америки в России Майкла Макфола о сборе денег с россиян за поездки в «свободные страны», поинтересовалась, сколько американцы платят за восстановление разрушенных США государств.

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«Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда? Майкл, когда администрация [президента США Джо] Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах?» — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Макфол заявил, что каждый гражданин России, получающий визу для поездки в «свободную страну», должен заплатить налог или дополнительный сбор. Средства, полученные от этих специальных налогов или сборов, должны быть затем, по его мнению, переданы в фонд реконструкции Украины.

В то же время предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявили в правительстве Германии, Берлин принял информацию к сведению, но от комментариев воздержится.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, посещение Европы — это привилегия, а не право человека.

Захарова, в свою очередь, назвала чушью на грани национализма призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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