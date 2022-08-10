Захарова ответила на слова Пелоси о недопущении изоляции Тайваня Китаем

США не обладают ни правовыми, ни моральными основаниями распоряжаться судьбами стран и народов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 августа, комментируя слова спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси о том, что Вашингтон не позволит Пекину изолировать Тайвань.

«Пелоси, видимо, не слышала, как госсекретарь США на днях призывал государства уважать суверенитет и независимость всех стран. Или она считает, что на Америку эта логика не распространяется? У США нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов», — написала Захарова в Telegram-канале.

10 августа бывший член тайваньской партии Гоминьдан Джоанна Лэй (Лэй Цянь) заявила, что визит Пелоси на Тайвань — первый акт в американском сценарии по сдерживанию Китая, который также подразумевает военные действия.

7 августа обозреватель The Telegraph Роджер Бутль выразил мнение, что вооруженный конфликт между Китаем и США из-за тайваньского вопроса приведет к «экономическому и военному кошмару» для всей планеты. Журналист полагает, что если Пекину удастся блокировать остров, его экономика прекратит нормально функционировать. На фоне уже существующих проблем, накопившихся из-за пандемии и украинского конфликта, тайваньский кризис оборвет глобальные цепочки поставок.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.