Союзные силы в ходе боев на авдеевском направлении ведут стрельбу по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) из пушек «Гиацинт-Б». Кадрами работы артиллеристов поделился военный корреспондент «Известий» Семен Еремин 10 августа.

«Это «Гиацинт», 152 мм, с огромной гильзой с порохами, которые позволяют бить на серьезные дистанции — до 30 км», — рассказал он.

Военкор пояснил, что с помощью этих пушек ведется контрбатарейная борьба.

«Выявляется где-то артиллерия противника, наносится удар. «Гиацинт» — это в основном «контрбатарейка», — добавил журналист.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, говоря об авдеевском укрепрайоне ВСУ, отметил, что очень важным является направление поселка Пески, который сейчас зачищают. По его словам, украинская армия отошла и пытается создать укрепления в районе села Первомайское. Глава республики отметил, что позиции ВСУ там не сильно укреплены, поэтому предположил, что противник будет продвигаться еще дальше.

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Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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