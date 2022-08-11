Опрос показал готовность россиян передавать пароли от соцсетей другим людям

Треть (32%) россиян никогда не меняют пароли от личных кабинетов почты, онлайн-банков и соцсетей. При этом чаще всего (45%) граждане РФ записывают свои пароли в текстовые файлы на компьютере или добавляют в заметки на смартфонах, тогда как 28% хранят их на бумаге. К таким выводам пришли эксперты копании «АльфаСтрахование» в ходе исследования по теме кибербезопасности, с результатами которого 11 августа ознакомились «Известия».

Кроме того, выяснилось, что около половины (52%) участников опроса доверяют свои пароли и доступы другим людям: 28% признались, что передают пароли своим супругам, 24% — родителям и родственникам.

Лишь 6% россиян регулярно (раз в месяц и чаще) обновляют пароли для доступа в личный кабинет почты, онлайн-банка или соцсетей. Каждый четвертый (26%) респондент отметил, что старается менять пароли раз в несколько месяцев, а свыше трети (36%) россиян проходят эту процедуру раз в полгода-год.

При этом абсолютное большинство (57%) опрошенных используют универсальный пароль для доступа ко всем необходимым онлайн-сервисам. Пятая часть (21%) считают этот вариант максимально удобным, а 36% уверены в сохранности своих данных, поскольку придумывают максимально сложные пароли. Данные почты Mail.ru говорят об обратном — в основном россияне используют простые пароли. Доля пользователей, которые применяют комбинации свыше 10 символов, содержащие буквы, цифры и спецсимволы, достигает лишь 17%.

«61% регистрирующихся пользователей Mail.ru использует встроенного помощника для генерации надежного пароля. Также в почте можно в целом отказаться от пароля, а входить по отпечатку пальца, токену (устройство, хранящее или генерирующее уникальный пароль) или одноразовому коду. Это самый безопасный способ. Мы рекомендуем использовать двухфакторную аутентификацию и восстановление с помощью кода на резервный адрес почты или телефон», — отметил технический директор почты Mail.ru Андрей Сумин.

По данным исследования, 17% опрошенных никогда не слышали о двухфакторной аутентификации. Резервный адрес электронной почты и номер телефона для доступа к личному кабинету почты использует половина россиян.

Также выяснилось, что больше половины россиян не уверены в безопасности данных, которые оставляют в Сети, а также в конфиденциальности переписок. Они подчеркивают, что участились случаи спам-звонков и рассылок — это указывает на необходимость быть особенно внимательными в таких ситуациях, предупредила руководитель управления страхования имущества физлиц «АльфаСтрахование» Татьяна Ходеева.

В марте эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, как выявить факт взлома профиля в мессенджере Telegram. Для этого следует воспользоваться функцией «Активные сеансы», которая фиксирует, на каких устройствах был произведен вход в аккаунт, Кроме того, чтобы обеспечить безопасность аккаунта, рекомендуется установить код-пароль или подключить защиту при помощи Touch ID или Face ID на iPhone. Тогда при использовании мессенджера будет всплывать значок замка для блокировки и разблокировки приложения. Эксперт также посоветовал подключить в профиле двухфакторную аутентификацию через раздел «Конфиденциальность» в настройках.