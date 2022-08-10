Еще три метеостанции установят на дорогах Красноярского края
На дорогах Красноярского края планируют установить три современные автоматические метеостанции. Их разместят на трех популярных маршрутах, сообщает региональное министерство транспорта.
Установки разместят на обходе Красноярска недалеко от моста через Качу в Емельяновском районе, а также на маршрутах Красноярск – Кузнецово – Зыково и Березовка – Маганск в Березовском районе.
«Новые метеостанции запустят в работу в рамках внедрения в крае интеллектуальной транспортной системы, которая, помимо передачи данных о погодных условиях, мониторит интенсивность движения, управляет светофорами и ведет видеонаблюдение за дорогами Красноярской агломерации», — объяснил замминистра транспорта Ренат Даутханов.
Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, на сегодняшний день на дорогах региона действуют 17 метеостанций. В ближайшие три года появятся еще 420 «умных» устройств, в том числе метеостанции, светофоры, детекторы транспорта, камеры, пункты управления интенсивностью движения.