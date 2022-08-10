Пелоси заявила о поддержке США статуса-кво в вопросе Тайваня

Вашингтон по-прежнему поддерживает статус-кво в ситуации с Тайванем, но не позволит Пекину изолировать остров. Такое заявление в среду, 10 августа, сделала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

«Мы не позволим Китаю изолировать Тайвань», — заявила политик, отметив, что политика Белого дома в отношении острова не изменилась.

Ранее в этот день посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о невозможности со стороны КНР допустить, чтобы вместо невмешательства во внутренние дела государств во внешней политике некоторых стран снова возобладали «законы джунглей». Так он высказался о политике США последних месяцев.

Тогда же бывший член тайваньской партии Гоминьдан Джоанна Лэй (Лэй Цянь) назвала визит Нэнси Пелоси на Тайвань первым актом в американском сценарии по сдерживанию КНР.

Накануне официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по «военному окружению Тайваня», когда сами делают это.

До этого в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Как сказал 8 августа официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Нэнси Пелоси прибыла на остров 2 августа, несмотря на многочисленные предостережения Китая воздержаться от подобного шага. Ее визит вызвал бурную реакцию в мировом сообществе, особенно в Пекине. На фоне визита в КНР запретили продажу продуктов питания более 100 брендов Тайваня, чтобы усилить экономическое давление на остров. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил Вашингтон о последствиях такого шага, заявив, что визит подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Чжан Цзюнь напомнил, что остров, по мнению Пекина, является неотъемлемой частью Китая.

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.