Оборонные предприятия Дании намерены сотрудничать с «Укроборонпромом»

Датская компания DI Forsvar og Skkerhed («Оборона и безопасность»), которая объединяет все предприятия военной промышленности страны, заключила с украинскими концерном «Укроборонпромом» соглашение о сотрудничестве. Соответствующее заявление опубликовано 10 августа на сайте организации.

«Ситуация требует, чтобы мы держались вместе и чтобы западные демократии, организации и компании взяли на себя ответственность за нашу поддержку», — говорится на сайте.

Глава DI Forsvar og Skkerhed Йоаким Финкельман отметил, что организация заинтересована в расширении сотрудничества с Украиной в таких областях, как мореходство, наблюдение, беспилотники, защитные технологии, разминирование и проч. Над соглашением работали более года.

7 августа появилась информация о том, что правительство Швеции направит в Великобританию инструкторов для прохождения базовой военной подготовки граждан Украины.

2 августа в Киеве рассказали о проведении совместных учений с Варшавой. По словам представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого, практически 90% военной помощи приходит из Польши.

Страны Запада нарастили военную поддержку Украины с начала проведения спецоперации по защите Донбасса.

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