Благоустройство дворов завершат в Петрозаводске к сентябрю

В Петрозаводске к началу осени планируют завершить благоустройство дворовых территорий. Об этом начальник информационно-аналитического управления администрации Анникки Сильченко рассказала на еженедельной планерке в мэрии.

По ее словам, на сегодняшний день работы выполнены на 23 из запланированных 35 объектов. Остальные территории должны привести в порядок к 1 сентября.

Как уточняет ИА «Карелinform», благоустройство дворов проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В мае 2022 года также были подведены итоги конкурса на благоустройство дворовых территорий, которое пройдет в 2023-м.