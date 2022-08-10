Власти Татарстана выделят 3 млн рублей на строительство парка Победы

Правительство Татарстана выделит 3 млн рублей на строительство парка Победы в поселке Бирюлинского зверосовхоза в Высокогорском района. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на закупочную документацию.

Согласно проекту, на территории планируется установить мемориальную плиту, высадить клумбы и деревья, а также обустроить Вечный огонь. Завершить работы подрядчик должен в течение 15 дней после заключения контракта.

По данным издания, в течение года было объявлено уже три аукциона на строительство парка Победы в поселке. В июле 2021-го власти объявили самый первый конкурс с ценой в 4 млн рублей, но его отменили. Запущенный через неделю второй тендер успешно нашел подрядчика в лице ООО «Квадрострой».

Тогда исполнитель должен был обустроить освещение, стелу Героев, уложить брусчатку, смонтировать систему видеонаблюдения, установить скамейки и урны. Является ли аукцион этого года продолжением уже выполненных работ или это проект, направленный на строительство нового парка, неизвестно.