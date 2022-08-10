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В Китае заявили о стягивающихся вокруг Тайваня силах США

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Правительство США стягивает силы для создания нового, более масштабного кризиса в Тайваньском проливе. Об этом 10 августа заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

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«Во-первых, необходимо проявлять настороженность к тому, что США не смогут смириться с поражением. Они объединяют отдельных партнеров для того, чтобы подлить масла в огонь, наращивают военное присутствие в регионе и будут содействовать эскалации ситуации, а также вынашивают планы по созданию нового, еще более масштабного кризиса», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.

По словам министра, выступающие за независимость Тайваня силы могут продолжить устраивать провокации и зайдут еще дальше. По его мнению, отдельные иностранные политики могут попытаться воспользоваться нынешней ситуацией вокруг острова в собственных целях и извлечь из нее личную выгоду посредством политического шоу.

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Ван И назвал политической провокацией и фарсом.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, однако в то же время оказывают поддержку тайваньским властям, в том числе поставками оружия.

2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

8 августа издание The New Arab со ссылкой на источник в армии Тайваня сообщило, что вооруженные силы острова намерены провести военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии, имитирующие защиту от вторжения. Уточнялось, что маневры будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 орудий.

10 августа официальный представитель восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И отчитался об успешном выполнении поставленных задач у берегов Тайваня. По его словам, КНР будет пристально отслеживать изменения в Тайваньском проливе и продолжать военные учения, отстаивая государственный суверенитет и территориальную целостность.

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