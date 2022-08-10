К осени в Мариуполе сдадут первые три жилых дома и медцентр
Первые три многоквартирных жилых дома в Мариуполе будут сданы уже в начале сентября, рассказал 10 августа журналистам представитель военно-строительного комплекса Минобороны РФ Максим Абаринов.
«Работы должны быть завершены до конца года, люди должны получить квартиры. Первые три дома планируем сдать в начале сентября, остальные — уже по мере поступления», — рассказал он.
По его словам, жилые дома строятся на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна. По завершении строительства дома будут переданы в собственность города, после чего квартиры в новых домах начнут распределять.
Кроме того, к грядущей осени планируется достроить и многофункциональный медицинский центр на 60 мест, возводимый военно-строительным комплексом Минобороны РФ. По словам руководителя проекта Алексея Красновидова, в настоящее время на строительной площадке трудятся 254 рабочих.
«Дневная смена и ночная смена до 100 человек. Сдача объекта намечена на сентябрь месяц», — рассказал Красновидов.
Ранее в среду глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин рассказал, что в Мариуполе за два года построят более 600 тыс. кв. м недвижимости.
5 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что электричество и водоснабжение в Мариуполе восстановят к середине сентября. По его словам, мастер-план по восстановлению города уже утвержден, теперь будет составлен пообъектный график работ.
Тогда же в Минстрое сообщили «Известиям», что Мариуполь полностью восстановят в течение трех лет, а мастер-план развития города предусматривает расширение его границ. Согласно предварительным данным, в 2022–2025 годах на территории города собираются построить и восстановить порядка 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры.
В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь, после того как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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