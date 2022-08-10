Жителям Тамбовской области пообещали аномальную жару

В Тамбовской области с 11 по 13 августа ожидается повышение температуры воздуха до 31–33 градусов. Об этом в среду, 10 августа, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве порекомендовали закрывать в доме окна и ставни, пить больше воды, не находиться на жаре в течение длительного времени. Также стоит избегать физических нагрузок, носить свободную светлую одежду, принимать прохладный душ и делать обертывания.

Ранее, 10 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о приходе к концу недели в Москву европейской жары.