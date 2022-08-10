Подростки оголились у Вечного огня в Мордовии

В мордовском рабочем поселке Зубова Поляна трое подростков сфотографировались в спущенных штанах возле Вечного огня. Один из участников, 16-летний Никита, опубликовал изображение на своей странице в социальной сети, сообщает 10 августа пресс-служба МВД по Мордовии.

Инцидент произошел накануне, в настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК («Реабилитация нацизма»).

«<…> в ходе мониторинга социальных сетей была выявлена публикация, где трое неизвестных подростков публично осквернили памятник воинской славы России в поселке Зубова Поляна. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личности несовершеннолетних полицейскими были установлены. Ими оказались двое жителей поселка Зубова Поляна 2007 и 2008 годов рождения и житель Московской области 2006 года рождения», — передает пресс-служба.

6 августа в Керчи возбудили уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы, подозреваемой в осквернении Вечного огня.