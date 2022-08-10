Мужчина утонул на реке Белой в Татарстане

В Актанышском районе Татарстана во время купания в реке Белой утонул 40-летний мужчина. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В среду, 10 августа, тело утонувшего мужчины было извлечено из реки Белой в деревне Ямалы. Водолазы обнаружили его в 10 м от берега на глубине 3 м.

По данным агентства, трагедия произошла накануне, 9 августа, когда трое местных жителей отдыхали на берегу. Двое мужчин ушли в магазин, а когда вернулись, обнаружили у воды только вещи друга. После безрезультатных самостоятельных поисков они вызвали спасателей.

Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося устанавливаются.