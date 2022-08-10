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В МГУ ответили на заявление США о нежелании НАТО противостоять России

Директор Фонда изучения США Рогулев: в НАТО после распада СССР не было смысла, альянс — это инструмент давления
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Фото: ТАСС/Zuma/Dirk Waem
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В НАТО не было смысла после распада Советского Союза и тогда, и сейчас альянс использовался как инструмент влияния и давления, заявил в среду, 10 августа, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал слова министра обороны США Ллойда Остина, который заявил, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не представляет для страны угрозы.

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«Смысла в НАТО после распада Советского Союза не было никакого. Так что в этом смысле НАТО использовалось и до, и после этого как инструмент влияния, воздействия и давления. Но они продолжают свою риторику. Ничего удивительного в таких высказываниях нет, он высказывает стандартную позицию. Проведите аналогию — если к вам, к квартире подходят и начинают бряцать оружием у входной двери, вы будете считать это угрозой своему дому или нет?» — подчеркнул Рогулев.

По его словам, Россия реагировала на подобные заявления в течение многих лет, однако действия со стороны НАТО продолжались. Так, в прошлом году были сформулированы требования о возврате военной инфраструктуры НАТО к границам 1997 года и были озвучены требования об отмене присутствия альянса у восточных границ России. Однако в дальнейшем военная инфраструктура продолжала размещаться, а кроме того, в НАТО были приняты новые члены.

Как отметил эксперт, Россия и раньше пыталась препятствовать и возражать экспансии НАТО, однако к ее мнению никто не прислушивался.

«И сейчас мы видим ситуацию, мы предупредили — нас не послушали. Когда Украину решили превратить во враждебное России государство, так же как и многие другие страны, начиная от Прибалтики, кончая Грузией, тут уже чаша была переполнена», — добавил Рогулев.

Между тем 2 августа в Минобороны России зафиксировали официальное заявление замначальника главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Вадима Скибицкого о прямом согласовании с Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня Himars.

В ведомстве указали, что именно Белый дом отвечает за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, где погибли мирные жители.

14 июля стало известно, что делегация РФ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предупредила США и их союзников, что их действия могут привести к военной конфронтации с Россией.

29 июня НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности.

27 июня лингвист и политический публицист Ноам Хомский рассказал в интервью американскому изданию The Nation, что США однозначно настроены продолжать вредить России. Он подчеркнул, что Вашингтон играет в игру, где на кону стоят жизни украинцев, а также само существование цивилизации. Всё это с одной целью — ослабить Россию.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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