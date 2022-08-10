Бастрыкин поручил проверить высказывания украинки о россиянах

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил 10 августа организовать процессуальную проверку по факту русофобских высказываний украинки.

По информации ведомства, украинка в одной из социальных сетей в онлайн-эфире открыто желала смерти русским, в том числе детям. По ее мнению, представители русского народа представляют угрозу.

5 августа Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями украинской телеведущей. В эфире телеканала NTA украинская ведущая Янина Соколова озвучила позицию о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку.

До этого, 21 марта, в СК РФ сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении ведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук и руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадия Друзенко.

Следствие установило, что в эфире Мосейчук озвучила призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких.

К насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России призывал и Друзенко. Такое же указание он дал врачам мобильных госпиталей. Позже он отказался от своих слов, сообщив, что сделал такое заявление на эмоциях.

19 марта директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом. Дипломат выразил надежду, что в Европе «придут в себя, вспомнят о глубинных интересах своих народов».