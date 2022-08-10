Власти Тюмени отдадут под реновацию еще один участок
Мэрия Тюмени утвердила проект комплексного развития территории в районе улиц Дамбовской – Мельникайте. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.
Под реновацию определен участок площадью 8 га, на котором располагается один многоквартирный и 60 частных домов, а также 18 нежилых объектов. Указанные строения планируется снести.
Как уточняет Megatyumen.ru, под снос попадают объекты на улицах Волоколамской, Шеленкова, Заимка-Волга, Промышленной и Холодильной.
На освободившемся участке возможно строительство жилых многоэтажных домов, парковок, медицинских, образовательных и спортивных объектов. Предельный срок реализации проекта комплексного развития территории составляет пять лет.
8 августа сообщалось, что на территории Тюмени с начала года снесли 66 домов, признанных ветхими и аварийными. Всего в план на 2022 год входит 130 аварийных строений.