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Трамп отказался давать показания по делу своей компании

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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Экс-президент США Дональд Трамп отказался давать в прокуратуре штата Нью-Йорк показания по делу о предполагаемых финансовых махинациях в его компании Trump Organization.

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«Я не сделал ничего плохого, и потому спустя пять лет поисков ни федеральные власти, ни руководство штатов, ни власти на местах вместе с лживыми СМИ ничего не нашли», — написал Трамп 10 августа в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что будет «в полной мере пользоваться Конституцией США», чтобы защитить свою семью и бизнес, а также страну «от нападок» администрации действующего американского лидера Джо Байдена.

Накануне ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Основанием стало расследование министерства юстиции о том, что политик вывез официальные президентские документы в поместье Палм-Бич, пишет телеканал «360».

Трамп сообщил, что поместье «в осаде, разгромлено и оккупировано». Ордер на обыск был согласован с минюстом США. Также он добавил, что согласился вернуть определенные записи в архивы, назвав это «рядовым и рутинным процессом».

В апреле генеральный прокурор штата Нью-Йорк заявила о намерении привлечь экс-президента к ответственности по делу о предполагаемых финансовых махинациях в его компании. По словам генпрокурора, Трамп, несмотря на требование прокуратуры и предписание суда, отказывался предоставлять нужные документы.

В июле 2021 года Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищении имущества и подделке документов. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Трамп отвергает обвинения.

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