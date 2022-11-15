Воздвижение Креста Господня 2023: когда, народные приметы, о чем молиться
27 сентября 2023 года, в среду, отмечается Воздвижение Креста Господня. В народе говорят коротко — Воздвижение, священнослужители — Крестовоздвижение.
«Известия» публикуют историю праздника, традиции, народные приметы, что нельзя делать, о чем молиться.
Воздвижение 2023: что за праздник 27 сентября
Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных праздников у православных христиан.
Спасителя распяли на кресте, апостолы пытались сохранить его, но святыня была утеряна. Нашли ее в 326 году.
Часть креста была отправлена в Константинополь, ее судьба неизвестна. Вторую оставили на горе Голгофе. Иными словами, суть праздника — обретение креста.
В храмах на Воздвижение на самом видном месте, в домах у верующих над головой воздвигается крест. Именно под ним и совершаются богослужения.
Что нельзя делать на Воздвижение в 2023 году, приметы
На церковный праздник Воздвижение Креста Господня есть два основных запрета.
Первый: воцерковленные люди держат строгий пост. Не едят блюда животного происхождения, в том числе мясо, яйца, молоко, рыбу.
Второй: запрещается ходить в лес, поля и посадки. Наши предки утверждали, что к концу сентября змеи готовятся впадать в спячку, потому их можно встретить, причем большими группами.
Среди других суеверий: запрещается ссориться, ругаться с близкими. Следует воздержаться от работы в саду и огороде, не рекомендовано шить и вязать. При этом заготавливают на зиму капусту.
27 сентября рекомендовано посетить службу в храме или помолиться в том месте, где человек находится в день праздника. Люди считают, что молитвы на Воздвижение сверхсильные.
На Воздвижение есть разные погодные народные приметы. Главные из них:
- если день ясный, то зима будет поздней,
- птицы улетают в теплые края — ждать морозной и суровой зимы,
- с утра будет резкое похолодание — весна будущего года будет ранней.