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Воздвижение Креста Господня 2022: когда, приметы, о чем молиться, что нельзя делать

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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27 сентября 2022 года, во вторник, отмечается Воздвижение Креста Господня. В народе говорят коротко — Воздвижение, священнослужители — Крестовоздвижение.

«Известия» публикуют историю праздника, традиции, народные приметы, что нельзя делать, о чем молиться.

Воздвижение 2022: что за праздник 27 сентября

Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных праздников у православных христиан.

Спасителя распяли на кресте, апостолы пытались сохранить его, но святыня была утеряна. Нашли ее в 326 году.

Часть креста была отправлена в Константинополь, ее судьба неизвестна. Вторую оставили на горе Голгофе. Иными словами, суть праздника — обретение креста.

В храмах на Воздвижение на самом видном месте, в домах у верующих над головой воздвигается крест. Именно под ним и совершаются богослужения.

Что нельзя делать на Воздвижение в 2022 году, приметы

На церковный праздник Воздвижение Креста Господня есть два основных запрета.

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Первый: воцерковленные люди держат строгий пост. Не едят блюда животного происхождения, в том числе мясо, яйца, молоко, рыбу.

Второй: запрещается ходить в лес, поля и посадки. Наши предки утверждали, что к концу сентября змеи готовятся впадать в спячку, потому их можно встретить, причем большими группами.

Среди других суеверий: запрещается ссориться, ругаться с близкими. Следует воздержаться от работы в саду и огороде, не рекомендовано шить и вязать. При этом заготавливают на зиму капусту.

27 сентября рекомендовано посетить службу в храме или помолиться в том месте, где человек находится в день праздника. Люди считают, что молитвы на Воздвижение сверхсильные.

На Воздвижение есть разные погодные народные приметы. Главные из них:

  • если день ясный, то зима будет поздней,
  • птицы улетают в теплые края — ждать морозной и суровой зимы,
  • с утра будет резкое похолодание — весна будущего года будет ранней.

Узнать подробнее о всех главных праздниках осени 2022 года можно в материале «Известий».

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