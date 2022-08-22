Воздвижение Креста Господня 2022: когда, приметы, о чем молиться, что нельзя делать

27 сентября 2022 года, во вторник, отмечается Воздвижение Креста Господня. В народе говорят коротко — Воздвижение, священнослужители — Крестовоздвижение.

«Известия» публикуют историю праздника, традиции, народные приметы, что нельзя делать, о чем молиться.

Воздвижение 2022: что за праздник 27 сентября

Воздвижение Креста Господня — один из 12 главных праздников у православных христиан.

Спасителя распяли на кресте, апостолы пытались сохранить его, но святыня была утеряна. Нашли ее в 326 году.

Часть креста была отправлена в Константинополь, ее судьба неизвестна. Вторую оставили на горе Голгофе. Иными словами, суть праздника — обретение креста.

В храмах на Воздвижение на самом видном месте, в домах у верующих над головой воздвигается крест. Именно под ним и совершаются богослужения.

Что нельзя делать на Воздвижение в 2022 году, приметы

На церковный праздник Воздвижение Креста Господня есть два основных запрета.

Первый: воцерковленные люди держат строгий пост. Не едят блюда животного происхождения, в том числе мясо, яйца, молоко, рыбу.

Второй: запрещается ходить в лес, поля и посадки. Наши предки утверждали, что к концу сентября змеи готовятся впадать в спячку, потому их можно встретить, причем большими группами.

Среди других суеверий: запрещается ссориться, ругаться с близкими. Следует воздержаться от работы в саду и огороде, не рекомендовано шить и вязать. При этом заготавливают на зиму капусту.

27 сентября рекомендовано посетить службу в храме или помолиться в том месте, где человек находится в день праздника. Люди считают, что молитвы на Воздвижение сверхсильные.

На Воздвижение есть разные погодные народные приметы. Главные из них:

если день ясный, то зима будет поздней,

птицы улетают в теплые края — ждать морозной и суровой зимы,

с утра будет резкое похолодание — весна будущего года будет ранней.

Узнать подробнее о всех главных праздниках осени 2022 года можно в материале «Известий».