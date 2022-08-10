Кардиолог назвал пульс выше 120 ударов симптомом ряда заболеваний

Пульс выше 120 ударов в минуту или ниже 40 ударов может являться симптомом опасных заболеваний сердца и других органов. Об этом в среду, 10 августа, заявил кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков в беседе с URA.RU.

По его словам, при волнении пульс может расти. Он отметил, что 110–120 ударов — это не страшно.

При этом он подчеркнул, что если такой удар пульса сохраняется долго, например, весь день, или человек лег отдыхать, а пульс всё такой же, то это уже показатель, что есть проблема.

«А с чем именно — это очень сложный вопрос. Это может быть и гиперфункция щитовидной железы, и воспалительный процесс в миокарде, и сердечная недостаточность», — заявил он.

Также он обратил внимание на то, что редкий пульс не всегда является показателем нормы.

По мнению кардиолога, если пульс ниже 40 — это удел врачей.

«Тут мы принимаем определенные решения. Есть способы, как компенсировать нарушение частоты. Как правило, это кардиостимуляторы», — сказал Беленков.

При этом отметил, что это может быть особенностями организма или гипофункцией щитовидной железы.

«От 54 до 80 ударов — это грубый предел нормы», — заключил доктор.

14 мая врач-кардиолог Алексей Федотов заявил, что частота пульса менее 60 ударов в минуту может говорить о развитии опасных для жизни заболеваний. По его словам, если пульс в состоянии покоя регулярно не превышает 60 ударов в минуту, то это повод для обращения к кардиологу.