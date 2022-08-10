В Херсонской области пересмотрели подход к выдаче гуманитарной помощи. «Известия» в среду, 10 августа, пообщались с начальником отдела социальных услуг в территориальном центре социального обслуживания Алешковского горсовета Ириной Щербиной.

«Люди приходят, записываются предварительно. Мы аккумулируем всем желающим гуманитарную помощь. Это и продукты, и подгузники, еда для малышей <…>. Мы потом сообщаем им (нуждающимся людям. — Ред.), куда приходить, в какое время», — пояснила она.

Начальник подчеркнула, что инвалидам и престарелым соцработники развозят помощь по домам.

«У нас уже заработал Пенсионный фонд. Мы тесно с ним сотрудничаем, потому что наши соцработники даже помогают разносить пенсию», — отметила Щербина.

23 июля сообщалось, что 350 т лекарственных препаратов, в том числе для онкобольных, и необходимые расходные материалы доставлены в Херсонскую область. Благодаря поддержке со стороны РФ местные больницы могут оказывать бесплатную помощь населению области.

По данным на 17 июля, гуманитарный центр в Херсоне принял свыше 40 тыс. человек. В день волонтеры центра помогают около 1,5 тыс. человек с различными вопросами и проблемами.

Кроме того, 17 июля состоялось открытие центра занятости населения в Херсонской области. Для поиска работы местным жителям необходимо заполнить анкету и резюме, затем они попадут в базу соискателей, где смогут выбрать нужную вакансию и трудоустроиться.

29 июня замглавы ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что область начала подготовку к референдуму о присоединении к России. 28 июня в Херсонской области заработал российский ЗАГС, а с 1 мая регион ввел в обращение рубли.

Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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