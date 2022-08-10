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Диетолог посоветовала отказаться от употребления грибов при заболеваниях ЖКТ

Диетолог Дюваль посоветовала отказаться от употребления грибов при заболеваниях ЖКТ
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит есть грибы, поскольку это тяжелая пища, которая плохо переваривается. Об этом в среду, 10 августа, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

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«Людям, которые страдают заболеваниями ЖКТ и имеют сниженную работу желчного пузыря или поджелудочной железы, нужно от грибов отказаться. Они удлиняют процесс переваривания, что дает достаточно серьезное отравление организма», — объяснила врач каналу «Москва 24».

Непереваренная пища, попадая в кишечник, способствует нарушению микрофлоры. А это, рассказала диетолог, приводит к различным проблемам — от газообразования до воспалительных заболеваний.

Дюваль также отметила, что даже здоровым людям не стоит употреблять грибы каждый день, поскольку этот тяжелый продукт изнашивает желудочно-кишечный тракт. Если же их есть, то лучше всего это делать в сочетании со свежими помидорами, так как они ускоряют процесс переваривания, и в первой половине дня, чтобы не нагружать желудок работой на ночь.

Ранее, 7 августа, врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что грибы содержат достаточное количество питательных веществ, которые плохо усваиваются при неправильном приготовлении. Она посоветовала употреблять грибы в малом количестве. Лучше их мелко порезать, а лучше всего измельчить в муку и приготовить соус.

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