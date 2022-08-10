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Соучредитель Amnesty International Вестберг уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ

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Соучредитель шведского подразделения офиса Amnesty International Пер Вестберг ушел со своего поста. Об этом он сообщил 9 августа в интервью газете Svenska Dagbladet.

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«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество (с этой организацией. — Ред.)», — рассказал он.

Вестберг объяснил, что уволился из-за доклада организации о военных преступлениях, совершенных вооруженными силами Украины (ВСУ).

6 августа стало известно, что глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук тоже приняла решение об уходе с занимаемого ею поста после скандала вокруг публикации о преступлениях ВСУ. Она уточнила, что ее попытка добиться удаления документа и публикации нового не увенчалась успехом.

Amnesty International опубликовала 4 августа доклад, в котором говорится о нарушении украинскими военными международного гуманитарного права в ходе конфликта.

Правозащитники зафиксировали, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины.

После этого президент Украины Владимир Зеленский расценил доклад как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву». Также украинская сторона обвинила организацию в намерениях дискредитировать ВСУ и сорвать поставки оружия.

Тогда в организации заявили, в свою очередь, что не откажутся от своих выводов о преступлениях ВСУ. А гендиректор Amnesty International Агнес Калламар подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

В МИД РФ со своей стороны заявили, что регулярно уведомляли мировую общественность о случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

После публикации доклада представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация настаивает на необходимости защитить мирное население в зонах боевых действий на Украине.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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