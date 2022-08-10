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Офтальмолог рассказала об опасности цветных линз для глаз

Офтальмолог Шилова рассказала об опасности цветных линз для глаз
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Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
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Цветные линзы могут препятствовать нормальному насыщению глаз кислородом и снижают остроту зрения. Об этом 10 августа рассказала врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова.

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«Требования к цветным линзам еще строже, чем к оптическим контактным линзам, потому что проницаемость кислорода таких изделий за счет закрашенной поверхности намного ниже», — сказала она в беседе с URA.RU.

Врач рекомендовала носить цветные линзы не более пяти часов в день, и делать это следует «по праздникам». При этом она отметила, что перед использованием такого украшения нужно проконсультироваться со специалистом.

Шилова добавила, что цветные линзы снижают остроту зрения. Она пояснила, что в такой линзе окрашенная часть, как правило, занимает большую поверхность, чем стандартная величина зрачка, пишет RT.

«Получается, что красящий пигмент сужает обзор зрения, ограничивает боковое зрение и даже может заходить на область зрачка, что, по сути, снижает и остроту зрения. <…> Вечером это чувство усиливается, потому что в темное время суток наши зрачки расширяются», — сказала врач.

Ранее, в июне, Шилова в комментарии телеканалу «Звезда» рассказывала, что ношение контактных линз в жаркую солнечную погоду может привести к травме глаза. Это, по ее словам, связано с уменьшением прослойки слезной пленки из-за повышенной испаряемости.

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