Обязательную страховку могут ввести для посетителей парков аттракционов

Эксперты обсудили в Москве возможность введения обязательного страхования для посетителей парков аттракционов. На данный момент подобные парки не обязаны страховать своих гостей, и это делают только некоторые из них. Об этом 10 августа рассказал вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН.

«Обязательного страхования нет, но многие парки страхуют посетителей, допустим, «Остров мечты», «Сокольники». Нередкий случай, когда муниципальные парки требуют этого», — отметил Родионов.

По мнению главы московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» адвоката Александра Карабанова, необходимость в подобной инициативе есть, она должна исходить от депутатов Госдумы РФ.

О сложностях, с которыми могут столкнуться авторы инициативы, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Здесь может быть такой формат, надо это сформировать в форму законодательства. Я думаю, что будет непростая дискуссия, будут говорить о том, что не так уж много случаев. Возникнет вопрос, а не озолотим ли мы вдруг страховые компании. Честно говоря, я думаю, что очереди из страховых компаний не будет», — добавил Кирьянов.

В целом эксперты сошлись во мнении, что при принятии подобного решения на законодательном уровне цены на входные билеты в парки аттракционов будут увеличены.

6 августа сообщалось, что в Орле девушка сорвалась с аттракциона и погибла. Жители города называли аттракцион старым и сообщили, что на нем уже происходили несчастные случаи.