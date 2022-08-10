Эксперты призвали Росреестр четко определить понятие «третьи лица»

Росреестру следует дать четкие разъяснения относительно понятия «третьи лица», а также об изменениях в процедуре получения данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом «Известиям» заявил руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов в среду, 10 августа.

В начале июля 2022 года Госдума приняла в III чтении поправки в ФЗ «О персональных данных», которые запрещают передачу третьим лицам данных из ЕГРН. Нововведения вступят в силу с 1 марта 2023 года.

Как писали «Известия», законопроект приняли, чтобы защитить данные о месте проживания россиян, особенно это актуально в отношении сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих. Но мера может спровоцировать рост случаев мошенничества при продаже вторичного жилья, сказано в обращении представителей бизнеса в правительство РФ и Минстрой.

Мотивом для принятия поправок стала обеспокоенность законодателей общедоступностью информации о военнослужащих и работниках правоохранительных органов. Также инициатива подразумевает, что власти намерены бороться с посредниками, перепродающими гражданам информацию из государственной базы данных, сказал Рифат Гарипов.

«Формулировка «третьи лица» сейчас достаточно расплывчата. Было бы логично, если Росреестр дал бы четкие разъяснения относительно понятия «третьи лица», а также об изменениях в самой процедуре получения данных из ЕГРН», — уверен он.

Также следует сосредоточиться на уточнении самого реестра объектов недвижимости — далеко не все объекты в нем учтены, а их местоположение часто указано некорректно. Поскольку сейчас свидетельства о собственности не выдаются, ЕГРН остается единственным способом подтвердить свое право на недвижимость. Поэтому процедура выдачи выписок должна быть максимально точной, практически безошибочной, считает Рифат Гарипов.