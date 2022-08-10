В Новой Москве рабочий на стройке погиб после падения в котлован строящегося сооружения. Следователи начали проверку. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по столице.

«Утром 10 августа 2022 года на строительном объекте, расположенном в Новой Москве, рабочий упал в котлован строящегося сооружения. От полученных травм мужчина 1975 года рождения скончался на месте», — говорится в сообщении.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Белгородской области во время замены насоса в канализационном колодце погибли трое рабочих. ЧП произошло на улице Горького в поселке Ровеньки.

Один из работников, находясь в яме, потерял сознание, поскольку у него повредился противогаз. Пытаясь помочь коллеге, туда спустились еще трое мужчин, которые, по предварительной версии, отравились скопившимися в яме газами. В результате три человека погибли — это жители Ровеньского района 27, 40 и 65 лет. За жизнь четвертого борются врачи, пишет Life.Ru.